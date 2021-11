Atalanta, Gasperini: "Possiamo qualificarci, finora ottima stagione"

VERSO ATALANTA-UNITED

Il tecnico dei bergamaschi alla vigilia della sfida contro lo United: "Ritroviamo Palomino ed è già un successo"

"Palomino recupera ed è già un successo. In questo periodo abbiamo dovuto sopperire a tante assenze in difesa ma le abbiamo superate abbastanza bene e ci siamo adattati. Ora dobbiamo affrontare il Manchester e il Cagliari, poi dopo la sosta avremo tutti a disposizione". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di Champions con lo United. "Lo United è un squadra di assoluto valore, con alti e bassi visto che perde male con il Liverpool e poi batte bene il Tottenham. Possono giocare in diversi modi e hanno reparti, soprattutto in attacco, di livello mondiale. È una squadra che ha moltissime alternative". Getty Images

"Siamo in una fase della stagione dove siamo in zona Champions in campionato, in Europa avremo partite determinanti e possiamo qualificarci. Con due vittorie in tre partite sarebbe quasi matematica - ha proseguito Gasperini - La stagione finora è ottima, considerando tutto quello che è successo. Le aspettative sono sempre alte per noi". Atalanta terzo incomodo per lo scudetto? "Milan e Napoli stanno facendo qualcosa di straordinario, perché se in 11 partite fai 10 vittorie e un pareggio il terzo incomodo non lo fa nessuno".

Sull'arrivo di Conte sulla panchina del Tottenham: "Sono contento per Antonio, se va lì ha raggiunto quello che sperava. Farà un ottimo lavoro come sempre, è un grandissimo".