Manchester City, Guardiola: "Stagione eccezionale, c'è voglia di riprovarci"

Niente conquista della Champions League, il Manchester City si è arreso in finale contro il Chelsea di Tuchel: "Ma resta una stagione eccezionale, era la prima volta che affrontavamo la finale - ha commentato Pep Guardiola a fine partita -. Nella ripresa siamo stati fantastici e coraggiosi non sfruttando le occasioni che abbiamo creato. Perché abbiamo tirato poco? Mahrez ha avuto una possibilità alla fine... Ora ci riposiamo e ci prepariamo per la prossima stagione, speriamo di essere di nuovo qui in futuro".