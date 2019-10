Manchester City-Atalanta e la Youth League su Mediaset

DA NON PERDERE

Martedì 22 ottobre 2019, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la terza giornata di Champions League Manchester City-Atalanta. In diretta dall’Etihad Stadium di Manchester andrà in scena l’affascinante sfida tra i citizens di Pep Guardiola e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, alla prima esperienza nella massima competizione europea. Alle 19.45, su Canale 20, “Pressing Champions League anteprima” con l’avvicinamento al calcio d’inizio con Giorgia Rossi, Christian Vieri e gli inviati Francesca Benvenuti e Massimo Veronelli. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Manchester City - Atalanta

Ma il grande calcio proseguirà sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 23 ottobre, in seconda serata su Italia 1, con “Pressing Champions League”. Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di Inter-Borussia Dortmund e di Napoli-Salisburgo, commentati in studio da Giorgia Rossi, con ospiti Giovanni Galli, Aldo Serena, Mino Taveri e Graziano Cesari per l’analisi di tutti i casi arbitrali. Inoltre, giovedì 24 ottobre, in seconda serata su Canale 20, andrà in onda “Pressing Champions League Highlights” con il meglio di tutte le sedici partite giocate martedì e mercoledì.

La Uefa Youth League 2019/20 torna in esclusiva in chiaro sul canale “20”, martedì 22 e mercoledì 23 ottobre. La rete diretta da Marco Costa trasmette quattro match della terza giornata del torneo ribattezzato la Champions League dei giovani: Bruges-Paris Saint Germain, Juventus-Lokomotiv Mosca, Inter-Borussia Dortmund e Salisburgo-Napoli.

Di seguito la programmazione di martedì 22 ottobre:

• Bruges-PSG in diretta sul “20” e su sportmediaset.it alle ore 16.00

telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

• Juventus-Lokomotiv Mosca in diretta su sportmediaset.it alle ore 14.00 e in differita sul “20” alle ore 18.00

telecronaca: Federico Mastria. Commento tecnico: Giuseppe Incocciati

Di seguito la programmazione di mercoledì 23 ottobre:

• Inter-Borussia Dortmund in diretta sul “20” e su sportmediaset.it alle ore 16.00

telecronaca: Raffaele Pappadà

• Salisburgo-Napoli in diretta su sportmediaset.it alle ore 15.00 e in differita sul “20” alle ore 18.00

telecronaca: Fabio Fava

Match e programmi sono visibili in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).