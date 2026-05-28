Mondiali 2026, prezzi shock dei biglietti: intervengono i tribunali

28 Mag 2026 - 08:57
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I procuratori di New York e New Jersey hanno avviato un'indagine sulle pratiche adottate dalla Fifa per i biglietti dei Mondiali. Alla Fifa sono stati richiesti "specifici dettagli" in merito alle otto partite che si giocheranno al MetLife Stadium in New Jersey, fra le quali la finale. Secondo quanto riportato dai media americani, i procuratori cercheranno risposte alle lamentele dei tifosi sull'opacità della politica dei prezzi dei biglietti e la creazione di una categoria di posti 'prima fila' a un prezzo maggiorato dopo che milioni di biglietti erano stati già venduti. Il caro-biglietti è nel mirino dei tifosi da tempo, e la rabbia è esplosa quando per la finale si è arrivato a chiedere 2 milioni di dollari. 

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