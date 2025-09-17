Logo SportMediaset
Luis Enrique, un tempo in tribuna e uno in panchina: "Questo è l'inizio giusto"

17 Set 2025 - 23:53

Il Psg parte alla grande in Champions League con una vittoria per 4-0 sull’Atalanta. Luis Enrique, che ha scelto di vedere il primo tempo dalla tribuna per poi tornare in panchina nel corso della ripresa, ha commentato così il dominio dei suoi giocatori al Parco dei Principi: "Credo che sia un inizio molto buono e che rifletta in parte la nostra idea di gioco contro un'ottima Atalanta, che è una squadra forte fisicamente e buona a livello tecnico, che ti pressa, che ti infastidisce. Però penso che stiamo molto bene e che abbiamo meritato questa vittoria. Certo è che il nostro calendario è un cammino pieno di alti e bassi, con tante sfide, con tanti ostacoli. Però è vero che se torniamo indietro di un anno, la nostra partita contro il Girona era finita 0-0 al 92', penso che oggi siamo stati molto superiori. Tutti sappiamo dell'importanza di stare bene e la vittoria si è vista".

