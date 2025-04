Barcellona, Flick avvisa l'Inter: "Paura della stanchezza? Questo successo ci dà fiducia"

Al Barcellona sono serviti centoventi minuti adrenalinici per battere il Real Madrid in finale di Coppa del Re, uno sforzo fisico - e di testa, non dimentichiamo la vigilia inquinata dalle polemiche dei Blancos verso l'arbitro De Burgos - che però non preoccupa Hansi Flick verso la sfida contro l'Inter, in Champions League, di mercoledì sera: "Ciò che abbiamo fatto stasera - le parole a caldo dopo il successo in coppa nazionale - è stato buono, ci sarà modo di pensare ai nerazzurri".