Liverpool, Klopp non si fida: "Niente è scontato, dovremo giocare ai massimi livelli"

VERSO VILLARREAL-LIVERPOOL

Il tecnico dei Reds alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions in casa del Villarreal. "Se non giochi bene l'esperienza non serve"

"La maturità, l'esperienza sono importanti, ma se non giochi bene non servono. Abbiamo giocato molto bene in casa e dobbiamo fare lo stesso lì. Dobbiamo mostrare tutto quello che siamo". Il Liverpool parte dal 2-0 di Anfield, ma Jurgen Klopp non si fida del Villarreal e chiede ai suoi una prestazione "ai massimi livelli". "Niente è scontato - ha detto il tecnico dei Reds alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League - la nostra squadra è eccezionale e siamo pronti. Se il Villarreal giocherà meglio di noi e arriverà in finale ci congratuleremo con loro". Getty Images

"Loro cercheranno di premere in avanti. Sono riusciti a far riposare otto giocatori in campionato". Il Liverpool ha vinto tutte le partite giocate in trasferta in questa edizione della Champions League. "Perché abbiamo fatto bene. Le trasferte contro Atletico, Porto, Inter sono state molto belle. Anche qui dovremo soffrire, questo è chiaro". Sull'infortunio di Firmino, Klopp non si è sbilanciato: "Sta correndo, si sta allenando, viaggerà con noi, non sta molto male, ma non potrà giocare".