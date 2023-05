Champions League su Mediaset: martedì Inter-Milan su Canale 5

Martedì 16 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League “Inter-Milan”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it. Nello spettacolare scenario di San Siro, a Milano, va in scena l’euroderby tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli. L’andata è terminata 0-2 per l’Inter. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.