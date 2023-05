Milan, i tifosi provano a risollevare la squadra: "Martedì ci aspetta un'impresa"

milan

In campo il colloquio dopo il ko del Picco, oggi in 500 a Milanello a spingere la squadra verso "un'impresa ancora più complicata"

Il Milan frena ancora, pericolosamente, nella corsa alla prossima Champions League e dopo l'ennesimo passo falso contro una piccola Stefano Pioli e tutta la squadra ieri sono rimasti un paio di minuti a colloquio con gli ultras presenti al Picco. Una scena forte, inedita per una squadra che ha lo scudetto cucito sul petto e che è arrivata in semifinale di Champions, ma più che una frattura con la Curva Sud Milano per le prestazioni deludenti sul campo, si è trattato di una sorta di 'richiamo all'ordine' in vista dell'Euroderby di martedì. Carica che i tifosi hanno voluto dare anche oggi, in 500 a Milanello hanno voluto far sentire la propria vicinanza per provare la rimonta contro l'Inter.

IL CONFRONTO TRA MILAN E TIFOSI "Ci hanno solo stimolato, spronato a dare il massimo", ha dichiarato ieri Pioli, che ha poi spiegato anche la propria presenza al cospetto dei tifosi: "Quello che è successo sotto la curva è una cosa positiva. Siamo andati a salutarli come facciamo sempre. Come si prendono gli applausi, è normale andare sotto la curva anche in altre situazioni". Quando il discorso del capo ultras si è concluso, squadra e tecnico hanno fatto rientro negli spogliatoi mentre la curva cantava cori di sostegno (“Noi vogliamo undici leoni” e il classico “Forza lotta, vincerai”).

FACCIA A FACCIA MILAN-TIFOSI AL VAGLIO DELLA PROCURA FIGC

Il faccia a faccia dei calciatori del Milan e dell'allenatore Pioli con i tifosi rossoneri dopo la sconfitta di ieri contro lo Spezia è - apprende l'Ansa - al vaglio della Procura della Federcalcio. Occorre verificare - trapela - se l'arringa tenuta da un capo ultras della Curva Sud sia stata in realtà una minaccia o un semplice incitamento in vista del ritorno della semifinale di Champions League. Il Codice di Giustizia Sportiva della Figc, infatti, contiene una norma che vieta le così dette 'gogne pubbliche' a cui i calciatori si sottopongono per compiacere le frange più estreme delle varie tifoserie. Vedi anche Milan Crisi Milan: giocatori e Pioli a rapporto dagli ultras a La Spezia

MILAN, DOMENICA 500 TIFOSI A MILANELLO Oggi la stessa curva si è ritrovata a Milanello: a fine allenamento la squadra si è affacciata di fronte ai cancelli per sentire tutto il calore dei tifosi, che hanno urlato "Noi ci crediamo, vogliamo questa vittoria". Ad ascoltare in prima fila sia Pioli che Leao, pronto a tornare titolare. "Un anno fa ci siamo stretti intorno ai nostri ragazzi per celebrare un’impresa straordinaria. Quella che ci aspetta martedì sarà impresa ancor più complicata. Ora più che mai dimostriamo che noi siamo la gente del Milan" il messaggio lanciato dalla Curva Sud.

© instagram

MILAN, RITIRO OBBLIGATORIO PRIMA DEL DERBY

Cambio di programma per il Milan alla vigilia dell'Euroderby. Contrariamente a quanto precedentemente comunicato, i rossoneri svolgeranno la rifinitura alle 17 (invece che alle 11.20 come previsto) e questa volta non ci sarà la facoltà di decisione per i giocatori in merito al ritiro, che a differenza della gara di andata sarà obbligatorio. I giocatori dormiranno a Milanello per poi presentarsi direttamente a San Siro per la gara, Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alle 14.30.

Vedi anche Serie A Verso l'Euroderby Inzaghi ritrova la Lu-La, Pioli si lecca le ferite