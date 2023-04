Le pagelle  del Milan: Diaz colleziona magie, Leao imprendibile a strappi

I VOTI DEL MILAN

Calabria perfetto su Kvara, Bennacer ancora una volta decisivo

© Getty Images I voti del Milan dell'andata dei quarti di finale di Champions:

MAIGNAN 7 - Bravissimo Anguissa e Zielinski nell'avvio furioso del Napoli, decisivo nel finale su Di Lorenzo. Un punto di riferimento clamoroso e senza dubbio uno dei punti di forza di questo Milan

CALABRIA 7 - Partita quasi perfetta su Kvara, cui non concede praticamente nulla. Provvidenziale una sua chiusura da dietro con il georgiano che aveva superato Kjaer. Aiuta anche in fase offensiva. Recupero importante per il finale di stagione

KJAER 6,5 - Si prende cura senza troppi affanni di Elmas e va vicinissimo al gol in chiusura di primo tempo colpendo una traversa clamorosa su angolo di Bennacer

TOMORI 6 - Più in difficoltà di Kjaer, perché senza un vero e proprio punto di riferimento. Un paio di scivoloni mettono i brividi. Soffre comunque poco anche lui

THEO HERNANDEZ 7 - Ingaggia una sfida con Lozano da subito molto accesa e lo sovrasta dal punto di vista fisico. Bene in copertura, si lascia andare solo un paio di volte in fase offensiva.

TONALI 6,5 - Meno brillante rispetto al match di Napoli, ma comunque molto presente contro l'avversario più complicato del centrocampo di Spalletti. Ha la palla del 2-0, ma calcia male e spreca

KRUNIC 7 - Parte malissimo, ma si riprende con il passare del tempo e alla fine domina in mezzo al campo. Si prende cura di Zielinski e va a raddoppiare su Kvara. Sempre molto, ma molto prezioso

DIAZ 7,5 - Il dribbling su Lobotka e Zielinski in mezzo al campo che porta al gol di Bennacer vale da sola il prezzo del biglietto. Resta abbastanza immarcabile per il Napoli, anche se ci mette un po' a trovare la posizione giusta tra le linee

dal 35' st REBIC 5,5 - Non riesce a entrare in partita, segno di una stagione che proprio non va

BENNACER 7 - Meno brillante rispetto alla gara di Napoli, gioca su Lobotka ma questa volta lo prende poco. Il gol che apre le danze - sinistro preciso sul primo palo - lo sveglia. Cresce con il passare dei minuti e alla resa dei conti è decisivo come a Napoli

dal 21' st SAELEMAEKERS 6 - Qualche minuto senza guizzi. Come dieci giorni fa proca ad andare in porta da solo, ma alla resa dei conti spreca una buona occasione

LEAO 7 - La prima volta che parte semina Di Lorenzo e Anguissa e sfiora il gol in diagonale. La seconda serve a Bennacer la palla dell'1-0. Non sempre dentro la partita, costringe Giroud, per scelta tecnica, a lavorare moltissimo, ma quando si aziona non lo prendi nemmeno con il motorino

GIROUD 6 - Si sbatte come un dannato e di testa la prende quasi sempre lui. Lotta, difende, prova ad attaccare. Serve a Tonali un pallone meraviglioso che il compagno spreca. Umiltà clamorosa al servizio della squadra



ALL. PIOLI 7 - Stavolta niente miracoli, ma si porta a casa una vittoria pesantissima, la seconda in dieci giorni contro la dominatrice del campionato. Il che, ovviamente, non è male per nulla

