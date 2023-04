Le pagelle del Napoli: Elmas pesce fuor d'acqua, Kvara non incide mai

I VOTI DEL NAPOLI

Anguissa rovina con il rosso una buona partita, si salvano Kim e Rrahmani

© Getty Images I voti del Napoli nell'andata dei quarti di finale di Champions:

MERET 5,5 - Non perfetto sul gol di Bennacer, anche se il tiro è molto forte e lo sorprende sul primo palo. Non sempre preciso con i piedi

DI LORENZO 6 - Meglio in fase offensiva che in quella difensiva. Con Leao non c'è partita ed è aiutato troppo poco in copertura da Lozano. Sfortunato quando la sua girata colpisce Kjaer e, nel finale, quando sbatte contro il solito, gigantesco Maignan

RRAHMANI 6 - Più ruvido di Kim, ma abbastanza efficace. Per sua fortuna Leao passa dalle sua parti una sola volta e deve ringraziare il sinistro largo del portoghese

KIM 6,5 - Rispetto a dieci giorni fa, senza colpa né peccato. Lotta con Giroud, aiuta Mario Rui su Diaz, si fa vedere in costruzione

MARIO RUI 5 - Come dieci giorni fa, in grandissima difficoltà contro Diaz, che lo salta regolarmente, compresa l'azione del primo gol.

dal 35' st OLIVERA 6 - Meglio di Mario Rui, ma comunque poco consistente

ANGUISSA 5 - Lo strapotere fisico è imbarazzante, la tecnica buona, il passo notevole. Gli manca un po' di incisività negli ultimi venti metri. Ha una buona occasione ma sbatte contro Maignan, spreca un ottimo contropiede con un servizio largo su Kvara. Rovina una buona partita con il doppio giallo che lascia in dieci il Napoli negli ultimi 20 minuti

LOBOTKA 6 - Un altro giocatore rispetto a dieci giorni fa. Dirige il gioco con autorità e riesce a trovare spazio nonostante la marcatura a uomo di Bennacer. Si perde però Diaz in occasione del primo gol

ZIELINSKI 5,5 - Un tiro in avvio che sembra promettere bene. Con il passare del tempo si eclissa, sovrastrato dal centrocampo rossonero

dal 35' st NDOMBELE 6 - Mette un po' di fisico nel finale e in fondo è quel che serve con l'inferiorità numerica per evitare problemi

LOZANO 5 - Lotta con Theo, ma perde il duello sia fisicamente che tecnicamente.

dal 23' st RASPADORI 5,5 - Entra nel momento peggiore e non riesce a mettere in difficoltà la difesa rossonera

ELMAS 4,5 - Completamente fuori ruolo e fuori partita. Con Kjaer non la prende mai e fatica anche a legare il gioco. Un pesce fuor d'acqua anche se non esattamente per colpa sua

KVARATSKHELIA 5 - Sbaglia un gol clamoroso dopo due minuti e in fondo non si riprende più. Contenuto benissimo da Calabria con l'aiuto di Krunic, praticamente non salta mai l'uomo e non riesce a rendersi pericoloso

dal 36' st POLITANO 6 - Entra con piglio ed è fastidioso come al solito nell'uno contro uno. Da una sua bella inziativa, il Napoli si crea la migliore occasione del match

ALL. SPALLETTI 5 - E' senza tutto l'attacco, ma non riesce a trovare la soluzione adatta. Elmas è una scelta sbagliata, Mario Rui di nuovo contro Diaz pure.

Vedi anche Champions League Le pagelle del Milan: Diaz colleziona magie, Leao imprendibile a strappi