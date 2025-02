La svolta di Ibra: con il Feyenoord si gioca tanto. E in ballo ci sono 11 milioni

La sfida di stasera con il Feyenoord si configura come un crocevia fondamentale per la stagione del Milan. L'uscita dalla Champions League rischierebbe di avere ripercussioni pesanti in una stagione già travagliata, oltre a determinare parte del futuro di Zlatan Ibrahimovic e Sergio Conceiçao. I risultati, come sempre, sono cruciali, e la proprietà americana osserva tutto da vicino: un euroflop potrebbe portare a clamorose scelte al termine della stagione. Anche perché in ballo ci sono 11 milioni di euro. Tanto infatti vale il passaggio del turno, una cifra non banale in un'era in cui i bilanci sembrano contare più del rettangolo verde.