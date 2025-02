L'uscita social di Theo Hernandez fa discutere: "Parlate di me, la vostra è solo invidia"

Criticato dai tifosi rossoneri per le prestazioni in campo, e al centro di tante indiscrezioni in merito al suo futuro, Theo Hernandez sta facendo parlare di sé in queste ore anche per un'uscita social a dir poco criptica. Esattamente una storia su Instagram che lo ritrae in tuta, con al fianco l’emoji dell’occhiolino e corredata da una canzone firmata da Samuel Nisi dal titolo 'Contro le camionette'. Nei pochi secondi a disposizione si possono ascoltare alcune chiare parole del testo musicale: "Parlate di me, la vostra è solo invidia. Fanc**o a chi mi odia".