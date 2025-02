Milan, Ibrahimovic: "Sarebbe stato bello litigare con Conceiçao, ho letto tante falsità. C'è fiducia in lui"

"Non ho mai litigato con Sergio Conceiçao". Dopo le voci degli ultimi giorni sul rapporto tra Ibrahimovic e il tecnico portoghese, a detta di alcuni non ottimale, ci ha pensato lo stesso Zlatan a buttare acqua sul fuoco. Lo svedese, intervenuto personalmente in conferenza stampa al posto dell'ex tecnico del Porto (in lutto per la scomparsa di Pedro Costa, ex presidente dei lusitani) ha voluto far chiarezza: "Ho letto tante falsità, non è vero che ho avuto uno scontro con lui".