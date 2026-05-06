Champions, un'altra notte da fantascienza: Bayern-Psg si giocano l'accesso alla finale di Budapest

Sul fronte francese, i campioni in carica arrivano in Baviera consci di poter mettere ancora sotto la squadra più prolifica della stagione, anche se nella sola Champions i numeri sono a loro favore, 43 gol segnati contro i 42 del Bayern. Il record assoluto di 45, firmato dal Barcellona nel 1999/2000, stavolta è davvero a rischio. Di certo, il Psg non scenderà in campo domani a Monaco per difendere il risultato dell'andata, che pure permetterebbe di difendere il titolo a Budapest. "Il nostro obiettivo è vincere - ha affermato Luis Enrique - finora abbiamo fatto un ottimo lavoro, ed è ora di dare quel qualcosa in più per raggiungere questa finale. Ma dovremo battere il Bayern, una squadra sensazionale, per questo io credo che la partita non sarà diversa dall'andata. Nessuna delle due accetta che l'altra sia migliore e questo può far scaturire un'altra gara divertente". Dopo una gara d'andata che ha fatto parlare tutto il mondo ha voluto dare un solo messaggio ai propri giocatori: "Ho detto loro che abbiamo vinto la partita contro l'avversario più forte mai incontrato e che abbiamo un leggero vantaggio ma che non significa nulla perché entrambe hanno avuto il loro momento. Sarà molto importante controllare le emozioni". Quelle che sperano invece di vivere tutti gli appassionati.