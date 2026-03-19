Questo Var non piace nemmeno alla Uefa: la mossa a sorpresa e lo 'scontro' con la Fifa

Che ci fa l'arbitro in mezzo al cerchio? Incredibile scena prima di Chelsea-Newcastle
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Il massimo organismo del calcio europeo ha in programma di incontrare le leghe europee dopo i Mondiali
È scontro tra Fifa e Uefa per la 'riforma' del Var. Da una parte il massimo organismo del calcio mondiale che preme per un Var sempre più interventista, dall'altra Infantino che spinge per un intervento meno invasivo della tecnologia. E soprattutto più uniforme nel corso dei vari match. Dettaglio tutt'altro che banale e sottolineato da tutti i protagonisti del mondo del calcio, specialmente in Serie A, dove ormai fioccano proteste e polemiche dopo ogni giornata.
La Uefa in particolare, fa sapere The Athletic, ha intenzione di incontrare dopo il Mondiale i vertici delle principali leghe europee (Premier League, Liga e Serie A) per sensibilizzarli sul tema e allo scopo di ridurre l'uso della tecnologia. Un'idea in linea con l'idea di Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della UEFA, che aveva manifestato la sua contrarietà a "interventi microscopici" del Var. Una posizione contraria a quella della Fifa che invece spingeva per estendere la revisione ai calci d'angolo e ai secondi gialli che portano all'espulsione. Modifiche peraltro già approvate dall'IFAB.
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