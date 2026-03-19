Questo Var non piace nemmeno alla Uefa: la mossa a sorpresa e lo 'scontro' con la Fifa

È scontro tra Fifa e Uefa per la 'riforma' del Var. Da una parte il massimo organismo del calcio mondiale che preme per un Var sempre più interventista, dall'altra Infantino che spinge per un intervento meno invasivo della tecnologia. E soprattutto più uniforme nel corso dei vari match. Dettaglio tutt'altro che banale e sottolineato da tutti i protagonisti del mondo del calcio, specialmente in Serie A, dove ormai fioccano proteste e polemiche dopo ogni giornata.