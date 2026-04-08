La Premier League blinda il quinto posto in Champions e sogna uno storico colpaccio: gli scenari

Molto, se non tutto, è nelle mani di Liverpool, Nottingham Forest e Aston Villa, con queste ultime due impegnate in Europa League. Se la truppa di Emery dovesse vincere la coppa e terminare il campionato fuori dai primi quattro posti (adesso è quarta), ecco che il pass per la Champions sarebbe assicurato (come il Tottenham di Postecoglu). Lo stesso dicasi per il Nottingham Forest di Lorenzo Lucca.