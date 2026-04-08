La Premier League blinda il quinto posto in Champions e sogna uno storico colpaccio: gli scenari
Tutto è nelle mani di Liverpool, Aston Villa e Nottingham Forest: nella prossima edizione potrebbero esserci sette inglesi
Nonostante le pressioni di alcuni club per rivedere le norme della Champions per penalizzare i club inglesi, la Premier League continua a dettare legge nella principale competizione europea. Nel 2026-2027 infatti, per la seconda stagione di fila, anche la quinta classificata in Inghilterra avrà accesso alla coppa dalle grandi orecchie. Ma attenzione perché la Premier potrebbe avere un nuovo primato assoluto con i giusti incastri. Ossia portare sette club in Champions, uno in più di quest'anno.
Molto, se non tutto, è nelle mani di Liverpool, Nottingham Forest e Aston Villa, con queste ultime due impegnate in Europa League. Se la truppa di Emery dovesse vincere la coppa e terminare il campionato fuori dai primi quattro posti (adesso è quarta), ecco che il pass per la Champions sarebbe assicurato (come il Tottenham di Postecoglu). Lo stesso dicasi per il Nottingham Forest di Lorenzo Lucca.
Discorso praticamente identico per i Reds di Slot: se dovessero vincere la coppa delle grandi orecchie e occupare una posizione dal quinto posto in giù, ecco che la partecipazione del Liverpool alla Champions sarebbe scontata. Se Aston Villa (o Nottinghham) e Liverpool dovessero riuscire entrambe nell'impresa (e ripetiamo, nessuna delle due piazzarsi nella top 4), 7 dei 36 posti sarebbero occupati dalle inglesi. Qualcosa di clamoroso che conferma la forza schiacciante della Premier League.
Attenzione infine all'ultimo scenario, per certi versi il più clamoroso: se il Liverpool dovesse vincere la Champions e arrivare quinto o sesto in campionato, e allo stesso tempo l'Aston Villa vincere l'Europa League piazzandosi in quinta o sesta posizione ecco che a qualificarsi per la Champions sarebbe la settima classificata in Premier League. Attualmente c'è il Brentford al settimo posto a pari punti con l'Everton a quota 46. Indietro, di una sola lunghezza, troviamo il Fulham di Marco Silva.