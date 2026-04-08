DOMINIO INGLESE

La Premier League blinda il quinto posto in Champions e sogna uno storico colpaccio: gli scenari

Tutto è nelle mani di Liverpool, Aston Villa e Nottingham Forest: nella prossima edizione potrebbero esserci sette inglesi

08 Apr 2026 - 16:49
videovideo

Nonostante le pressioni di alcuni club per rivedere le norme della Champions per penalizzare i club inglesi, la Premier League continua a dettare legge nella principale competizione europea. Nel 2026-2027 infatti, per la seconda stagione di fila, anche la quinta classificata in Inghilterra avrà accesso alla coppa dalle grandi orecchie. Ma attenzione perché la Premier potrebbe avere un nuovo primato assoluto con i giusti incastri. Ossia portare sette club in Champions, uno in più di quest'anno.

Molto, se non tutto, è nelle mani di Liverpool, Nottingham Forest e Aston Villa, con queste ultime due impegnate in Europa League. Se la truppa di Emery dovesse vincere la coppa e terminare il campionato fuori dai primi quattro posti (adesso è quarta), ecco che il pass per la Champions sarebbe assicurato (come il Tottenham di Postecoglu). Lo stesso dicasi per il Nottingham Forest di Lorenzo Lucca.

Leggi anche

La Serie A fatica in Champions, spunta la proposta che aiuterebbe anche le italiane: c'entra la Premier

Discorso praticamente identico per i Reds di Slot: se dovessero vincere la coppa delle grandi orecchie e occupare una posizione dal quinto posto in giù, ecco che la partecipazione del Liverpool alla Champions sarebbe scontata. Se Aston Villa (o Nottinghham) e Liverpool dovessero riuscire entrambe nell'impresa (e ripetiamo, nessuna delle due piazzarsi nella top 4), 7 dei 36 posti sarebbero occupati dalle inglesi. Qualcosa di clamoroso che conferma la forza schiacciante della Premier League. 

Attenzione infine all'ultimo scenario, per certi versi il più clamoroso: se il Liverpool dovesse vincere la Champions e arrivare quinto o sesto in campionato, e allo stesso tempo l'Aston Villa vincere l'Europa League piazzandosi in quinta o sesta posizione ecco che a qualificarsi per la Champions sarebbe la settima classificata in Premier League. Attualmente c'è il Brentford al settimo posto a pari punti con l'Everton a quota 46. Indietro, di una sola lunghezza, troviamo il Fulham di Marco Silva.

champions league
premier league
liverpool
aston villa
nottingham forest

Ultimi video

01:50
La Champions di stasera

La Champions di stasera

02:09
Miceli: "Conte candidato numero uno per l'Italia, ma c'è un problema…"

Miceli: "Conte candidato numero uno per l'Italia, ma c'è un problema…"

01:05
Barça-Atletico e Psg-Liverpool, il borsino di Callegari

Barça-Atletico e Psg-Liverpool, il borsino di Callegari

01:36
Callegari: "Real Madrid, il paradosso è Mbappé"

Callegari: "Real Madrid, il paradosso è Mbappé"

00:53
Callegari: "Ecco i due uomini chiave di Inter e Napoli per la volata scudetto"

Callegari: "Ecco i due uomini chiave di Inter e Napoli per la volata scudetto"

01:42
Di Gregorio ruggisce

Di Gregorio torna a ruggire

01:44
Vlahovic, che incubo!

Vlahovic, che incubo!

01:53
Milan, crisi in attacco

Il Milan e il gol: un rapporto difficile

01:29
Politano castiga il Milan

Politano, il castiga Milan

01:39
Barella, ritorno al gol

Barella, ritorno al gol

01:47
Chivu, l'ultimo ostacolo

Chivu, l'ultimo ostacolo si chiama Como

02:17
Inter e Napoli, le "stelline" scudetto

Inter e Napoli, le "stelline" scudetto

02:14
Inter e Napoli, che sfida

Inter e Napoli, che sfida!

01:58
La rubrica parate

La rubrica parate

02:17
Addio a Mircea Lucescu

Addio a Mircea Lucescu

01:50
La Champions di stasera

La Champions di stasera

I più visti di Champions League

Luis Diaz e Kane gelano il Bernabeu, il Bayern ipoteca la semifinale

Havertz affonda lo Sporting Lisbona in extremis: Arsenal più vicino alla semifinale

Real-Bayern e Psg-Liverpool, quarti show: Champions League alla volata finale

Real Madrid-Bayern Monaco, le foto del match

MCH ALLENAMENTO PALLINE BARCELLONA MCH

Il Barça si allena così: prima le palline, poi il pallone

Noa Lang: "Pollice salvo, ma fatico anche ad andare in bagno". Fissata la data di rientro in campo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:17
Torino-Verona: granata con lutto al braccio per piccolo Ismael
17:14
Champions League 2026-2027, ecco le 36 partecipanti secondo Football Rankings: 4 sono già sicure
15:52
Fiorentina, Kean alza bandiera bianca: non convocato contro il Crystal Palace
13:53
Atalanta, Scamacca in gruppo: verso il recupero per la Juventus
13:20
Velasco: "Io presidente Figc? Pesce d'aprile rimbalzato fino in Argentina"