Juventus, Tudor: "Dovevamo chiuderla prima e non possiamo prendere gol da angolo"

"Loro hanno fatto meglio nel primo tempo, noi nel secondo. C'è il rammarico di non averla chiusa prima e poi il gol preso in quel modo su calcio d'angolo". Igor Tudor non nasconde la delusione per una vittoria sul campo del Villarreal sfumata al 90'. "Andiamo avanti - ha detto a Sky il tecnico della Juve - Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi passaggi, nel secondo tempo siamo andati molto meglio. Peccato perché avevamo la vittoria in mano. Stiamo lavorando sui calci piazzati, nel secondo tempo la stavamo controllando, non ho visto la squadra soffrire ma non possiamo prendere gol su calcio d'angolo. Dobbiamo lavorare sulle nostre debolezze e giocare tutti e due i tempi. La squadra c'è, è sul pezzo. Peccato e ora si guarda avanti. Gatti ha fatto un bel gol e una bella gara". "In spogliatoio c'erano rammarico e rabbia - le parole di Tudor a Prime - Qui è sempre difficile giocare, abbiamo fatto ciò che si poteva fare anche se nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi passaggi e avevamo tanta frenesia un po' di nervosismo. I tre difensori (Kalulu, Gatti e Kelly, ndr) stanno facendo bene e stanno tenendo la baracca, purtroppo ci manca un po' il fatto di rubare le seconde palle ma sono contento della prestazione dei tre centrali: 'Gattone' ha fatto anche questo gran bel gol in rovesciata, non se l'aspettava nessuno".