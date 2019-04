Juventus, Rugani promosso contro l'Ajax

11/04/2019

Daniele Rugani promosso contro l'Ajax: ritorno (con gol) di Cristiano Ronaldo a parte, è questa la notizia più lieta per la Juventus dopo la trasferta di Amsterdam. Il difensore ha sfoggiato una prova pulita seppur non perfetta non facendo rimpiangere l'infortunato Chiellini e convincendo anche i tifosi più scettici che nel pre-partita avevano qualche timore, leggendo i risultati un sondaggio su Sportmediaset.it.

"Non c'è Chiellini? Gioca Rugani, come è nella normalità delle cose" diceva Allegri in conferenza stampa, scelta dettata anche dalle assenze di Caceres e Emre Can, scelta che comunque il tecnico bianconero ha fatto senza pensarci due volte. Lo dimostra il recente rinnovo di contratto fino al 2023, tutta la Juve crede nel 24enne. Che non avrà il senso dell'anticipo di Chiellini o il mordente di Bonucci ma sa quando intervenire e farlo con eleganza: non ha sfigurato nel confronto diretto con il quotatissimo De Ligt e, a parte qualche sbavatura nella ripresa sulle imbucate centrali, non ha fatto correre grossi pericoli a Szczesny.