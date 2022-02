Juventus, Morata verso il Villarreal: "Con Vlahovic un'altra mentalità, non vediamo l'ora"

Alvaro Morata è pronto a rituffarsi in Champions League. L'attaccante spagnolo, due gol e un assist nella massima competizione europea in questa stagione, dovrebbe far coppia con Dusan Vlahovic in un attacco che sarà invece orfano di Paulo Dybala: "Arriviamo a questa partita con un'altra mentalità - ha detto in conferenza -. Siamo una squadra che reagisce bene alle difficoltà, siamo positivi e non vediamo l'ora di giocare domani. L'arrivo di Zakaria e Vlahovic ha fatto bene a tutti, Dusan dà entusiasmo a tutti. Speriamo si sblocchi subito in Europa".