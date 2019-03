Juventus, la rivincita di Allegri: capolavoro tattico e mentale

13/03/2019

Allegri è stato combattuto tra il 3-5-2 e il 4-3-3 anche se già nella serata di lunedì sembrava chiaro l'orientamento tattico preferito, una teorica linea difensiva a 4 con la "scommessa" Spinazzola, centrocampo muscolare e tecnico, Dybala in panchina. Sul campo, poi, è stata tutta un'altra cosa, in senso positivo. Emre Can difensore aggiunto capace subito di riproporsi a centrocampo (e quasi da esterno nel finale di partita) ha permesso agli esterni di spingere liberamente - Spinazzola anche meglio di Cancelo - mentre la variabile Bernardeschi a svariare per tutto il fronte di attacco ha propiziato primo e terzo gol. Dybala entrato dalla panchina per il forcing finale, ma utile pure a tenere palla lontano dall'area una volta segnato il 3-0, la ciliegina sulla torta. E il coraggio di lanciare anche Kean.



Ovvio, se poi non hai davanti uno come Cristiano Ronaldo non è detto che il piano tattico riesca alla perfezione ma la bravura di Allegri è stata anche quella di lasciare al fenomeno portoghese la libertà di essere decisivo. Fin qui i meriti tecnici ma non bisogna scordare il lato psicologico-motivazionale della faccenda, la capacità di tenere il gruppo in tensione per tre lunghe settimane, arrivando all'appuntamento decisivo in modo scintillante. La Juventus per 90 minuti è stata aggressiva e concentrata ma senza lasciarsi travolgere dalla bava alla bocca o dalla frenesia di chi sapeva di dover fare due o più gol in una sola partita, senza prenderne e per di più contro un avversario ostico.



Un avversario, bravo, guidato da un allenatore da 20 milioni di euro all'anno, stracciato da Allegri - tra l'altro nel giorno di San Massimiliano, il 12 marzo... - che si è preso una bella rivincita anche su chi lo aveva costretto a chiudere i profili social per i troppi insulti dopo il ko dell'andata. Con Zidane al Real Madrid, ora il futuro di Max potrebbe anche essere nuovamente bianconero. E con pieno merito.