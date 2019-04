Juventus, Cristiano Ronaldo convocato contro l'Ajax: ma Allegri studia il piano B

08/04/2019

Ieri il portoghese ha lavorato in parte con il gruppo, oggi inizierà a forzare e, se il muscolo della coscia destra infortunatosi contro il Portogallo darà le giuste risposte, allora verrà convocato: poi sarà il tecnico bianconero a decidere se farlo partire titolare o a gara in corso. In questo secondo caso sarà Mandzukic la punta, affiancato da Bernardeschi e uno tra Dybala e Cancelo. Ma occhio alla mina vagante Kean, che ha dimostrato di essere efficace sia dall'inizio che dalla panchina.



Rimanendo in attacco, arma in più in mano ad Allegri con il rientro di Douglas Costa che non gioca dal 2 febbraio ma che può spaccare la partita subentrando, visto che non ha i 90' nelle gambe.



Il tridente offensivo, però, consegue dalla disposizione della difesa. E da questo punto di vista, la difesa a quattro è al momento la scelta più probabile ma molto dipenderà dalla caviglia di Emre Can, uscito anzitempo contro il Milan. Il gonfiore non spaventa i medici della Juve ma il centrocampista sente dolore, il suo lavoro ibrido da mezzala destra che può trasformarsi in terzo centrale di difesa è la variabile tattica utile per avere una squadra camaleontica. Decisive le ore a ridosso della partita: senza il tedesco, sarà "per forza" difesa a quattro visto il ko di Caceres e Barzagli (che sta per rientrare) e un Rugani che ancora non convince Allegri nella difesa a tre.