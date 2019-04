Juventus: Cristiano Ronaldo in parte col gruppo, Ajax più vicino

07/04/2019

La Juventus è tornata in campo il giorno dopo la vittoria sul Milan: lavoro di scarico per chi ha giocato allo Stadium, campo (lavoro fisico e tecnico con la palla) per il resto del gruppo. Cristiano Ronaldo ha partecipato alla seduta e si è allenato in parte col gruppo: il recupero in vista dell'Ajax è sempre più probabile. In Champions mercoledì Allegri avrà anche Douglas Costa mentre preoccupa la caviglia di Emre Can: esami nelle prossime ore.