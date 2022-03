Juve, una notte per svoltare la stagione: Allegri punta su Vlahovic ma non solo

OBIETTIVO QUARTI

L'attaccante pronto al debutto in Europa allo Stadium, De Sciglio al posto di Alex Sandro

Dopo l'eliminazione di Cristiano Ronaldo e quella a sorpresa dell'Ajax (il Benfica sarebbe un ottimo accoppiamento in caso di quarti di finale), stasera si chiudono gli ottavi di Champions League e la Juventus ospita il Villarreal ripartendo dall'1-1 dell'andata col chiaro obiettivo di centrare i quarti. "Una finale", l'ha definita nella conferenza della vigilia Allegri, che deve scacciare dallo spogliatoio i fantasmi delle eliminazioni con Porto e Lione e per farlo si affida a Dusan Vlahovic. Getty Images

L'attaccante serbo, che ha riposato inizialmente a Genova, giocherà in coppia con Morata, ma Dybala è pronto a entrare a partita in corso per dare il suo contributo. Sì, perché la Juve arriva alla sfida contro gli spagnoli nella migliore condizione possibile, è reduce da 15 risultati utili consecutivi e ha recuperato molti infortunati (come Chiellini e Bernardeschi) che magari non partiranno dall'inizio ma potranno comunque essere determinanti (soprattutto in caso di supplementari).

Entrare tra le prime otto d'Europa dopo tutte le difficoltà vissute nella prima parte di stagione sarebbe un grande risultato, che certificherebbe definitivamente che la Vecchia Signora di Allegri è tornata e in più porterebbe altri 10 milioni di euro abbondanti nelle casse dei bianconeri.

Allegri ha detto che l'ambizione è quella di andare in finale, il primo passo è battere il Villarreal e se poi il sorteggio fosse benevolo si potrebbe davvero sognare in grande. Non sempre vince la squadra favorita, la Champions League ce lo ha già insegnato l'anno scorso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vedi anche Champions League Juventus, Allegri verso il Villarreal: "Serve l'ambizione di arrivare in finale"