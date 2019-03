Juve, il sorteggio sorride e il titolo vola in Borsa

15/03/2019

Il sorteggio di Champions League che ha messo la Juventus di fronte all'Ajax ha sorriso ai bianconeri, che hanno evitato i rischi Manchester City, Liverpool o Barcellona. I tifosi esultano sui social network e già sognano la semifinale, ma insieme a loro fanno festa anche gli investitori in Borsa, che sembrano convinti delle buone chance di passare il turno per Cristiano Ronaldo e compagni.

Pochi minuti dopo il verdetto dell'urna di Nyon, come riporta l'Ansa,ha infatti dovuto sospendere il titolo della SpA bianconera per l'eccessivo rialzo. Il titolo poi ha segnato un'impennata del 6% fino a 1,553 euro, a dimostrazione che gli investitori considerano la squadra olandese - a torto o ragione - più che abbordabile per la Vecchia Signora. Alti anche i volumi scambiati, con 31 milioni a di pezzi a metà seduta (contro una media giornaliera di 21 milioni).