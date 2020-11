Juve-Dinamo Kiev: arbitra la Frappart, prima volta di una donna in Champions

Juventus-Dinamo Kiev, match della 5a giornata della fase a gironi di Champions League in programma a Torino mercoledì sera, entrerà nella storia del calcio. La sfida, che non ha nulla da dire in chiave qualificazioni agli ottavi, vede cadere un altro muro nel mondo del pallone, grazie a Stephanie Frappart che diventerà il primo arbitro donna a dirigere una gara nel torneo continentale più importante.