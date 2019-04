Juve, Allegri: "Ronaldo ha dimostrato di essere di un'altra categoria"

10/04/2019

"Una squadra che arriva ai quarti come l'Ajax vuol dire che ha qualità importanti. Noi dovevamo sfruttare meglio i palloni conquistati, dovevamo allungare di più il gioco". Allegri commenta così l'1-1 della Juve in casa dell' Ajax. "Nel secondo tempo abbiamo preso gol subito e loro hanno guadagnato fiducia. Dopo un attimo di shock, la squadra si è ricompattata e ha avuto situazioni favorevoli. Ronaldo ha dimostrato di essere di un'altra categoria".

"Rugani ha fatto una bella partita, ma io ero sereno. Deve migliorare nella fase di costruzione ma si è districato bene. Tutti comunque in difesa han fatto bene, anche Cancelo", ha proseguito il tecnico bianconero nel post partita. Sul centrocampo: "Bentancur è già migliorato ma negli inserimenti può ancora fare meglio. Stasera ha fatto un'ottima partita perché Pjanic è stato pressato molto. Pjanic è stato molto utile nel finale, ha fatto molto bene in fase difensiva". Sul contatto Douglas Costa-De Jong già ammonito. "Doveva lasciare il piede, sarebbero rimasti in dieci. Le vittorie passano anche da queste pioccole cose e nel calcio non sempre si vince pulito", ha concluso Allegri.