Juve, Allegri: "Abbiamo sbagliato il secondo tempo ma non siamo ancora morti"

20/02/2019

"Abbiamo sbagliato il secondo tempo, quando loro sono entrati con cattiveria in una partita senza sussulti. Può capitare. C'è grande delusione, ma non dobbiamo piangerci addosso. Possiamo ribaltare la partita. Recupereremo qualche giocatore, dobbiamo avere fiducia". Max Allegri legge così la sconfitta della Juve a Madrid contro l'Atletico. "Non sarà semplice, ci vorrà una grande prestazione, non siamo morti. Dovremo essere più bravi e più cattivi".

"Il secondo tempo è stato brutto, abbiamo commesso l'errore di andare dietro a loro che sono bravi a vincere partite così - ha proseguito Allegri nel dopo partita - Noi non abbiamo fatto un tiro in porta, loro invece hanno mantenuto una cattiveria soprattutto sulle palle inattive. Abbiamo sbagliato. Possiamo ribaltare la partita, dobbiamo avere fiducia. Ci sarà tempo e spazio per prepararla. Inutile piangersi addosso, sapevamo che l'Atletico è una squadra che ti fa giocare male. Non abbiamo mai verticalizzato e difeso male. Contro di loro bisogna essere veloci e precisi, è vero che nel secondo abbiamo rallentato troppo il movimento della palla. Nel finale abbiamo anche rischiato di prendere il terzo, mentre così non siamo ancora morti", ha concluso.