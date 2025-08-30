Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
IL CALENDARIO

Champions League: ecco tutte le date delle partite di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

Dopo i sorteggi di giovedì, la Uefa ha diramato oggi tutte le date e gli orari delle otto partite della fase a girone unico

30 Ago 2025 - 12:30

Tutto pronto per la Champions League 2025/2026. Dopo i sorteggi di giovedì, la Uefa si è presa due giorni di tempo prima di diramare oggi il calendario completo della fase a girone unico, con tutte le date e gli orari di ciascuna delle otto partite. Si inizia con la prima giornata il 16, 17 e 18 settembre, per chiudere mercoledì 28 gennaio con tutte le partite in contemporanea in un'unica giornata. Finale a Budapest il 30 maggio alle ore 18

La prima squadra italiana a scendere in campo sarà la Juventus in casa contro il Borussia Dortmund, martedì 16 settembre alle 21. Poi Ajax-Inter mercoledì 17 e inizio-shock per Atalanta e Napoli che vanno subito a casa di Psg e Manchester City rispettivamente mercoledì 17 e giovedì 18 alle ore 21. 

IL CALENDARIO COMPLETO DIVISO PER SQUADRA

Vai al documento

IL CALENDARIO COMPLETO DIVISO PER DATE

Vai al documento
champions league
calendario
date e orari
inter
juventus
napoli
atalanta

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:27
"Osservati" da Gattuso

"Osservati" da Gattuso

01:33
Parma, esordio in casa

Parma, esordio in casa

01:15
È un Como tutto "paz"

È un Como tutto "paz"

01:51
Gasp, stoccata a Sancho

Gasp, stoccata a Sancho

01:59
Conte non vuole Cali

Conte non vuole Cali

01:18
Cagliari a casa Maradona

Cagliari a casa Maradona

01:14
Gattuso verso il debutto

Gattuso verso il debutto: le convocazioni "Mondiali"

01:15
Domani Inter-Udinese

Domani Inter-Udinese: le scelte di Chivu

01:37
Tudor, dal Genoa al Genoa

Tudor dal Genoa al Genoa: un amarcord di 5 mesi

01:44
La svolta secondo Allegri

La svolta secondo Allegri: "Umiltà e attenzione"

01:18
DICH JURIC PRE PARMA DICH

Juric: "Dare continuità e far meglio"

01:53
DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

01:30
DICH DE ZERBI SU RABIOT DICH

De Zerbi su Rabiot: "Mai detto che deve cambiare agente, il suo entourage non è un problema mio"

01:24
DICH GILA

Gilardino: "Gasperini un maestro, della Roma temo la sua ferocità"

02:06
DICH CONTE PRE CAGLIARI

Conte: "Contro il Cagliari ricordando quel pomeriggio di festa..."

01:27
"Osservati" da Gattuso

"Osservati" da Gattuso

I più visti di Champions League

Champions League, il sorteggio: ecco tutte le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juve

Damien Comolli

Comolli blinda Vlahovic: "Resta con noi al 99%. Kolo Muani? Fino a lunedì può succedere di tutto..."

Delusione Mourinho, il Benfica chiude le porte della Champions al Fenerbahce

Le insidie per l'Inter, rischio Real per la Juve: le statistiche con le avversarie

Champions League, ecco i nuovi palloni per la fase a gironi FOTO

Barça, tracollo record: non subiva otto gol dal 1946

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:13
Fiorentina, Commisso sul rinnovo di Kean: "Sforzi economici per tenerlo"
13:00
Italia U21: Camarda out da lista convocati per infortunio, al suo posto Ekhator
Igor Tudor
12:53
Juventus, il calendario del girone unico della Champions League
Antonio Conte (Napoli)
12:53
Napoli, il calendario del girone unico della Champions League
Cristian Chivu
12:41
Inter, il calendario del girone unico della Champions League