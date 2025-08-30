Champions League: ecco tutte le date delle partite di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

Dopo i sorteggi di giovedì, la Uefa ha diramato oggi tutte le date e gli orari delle otto partite della fase a girone unico
Tutto pronto per la Champions League 2025/2026. Dopo i sorteggi di giovedì, la Uefa si è presa due giorni di tempo prima di diramare oggi il calendario completo della fase a girone unico, con tutte le date e gli orari di ciascuna delle otto partite. Si inizia con la prima giornata il 16, 17 e 18 settembre, per chiudere mercoledì 28 gennaio con tutte le partite in contemporanea in un'unica giornata. Finale a Budapest il 30 maggio alle ore 18.
La prima squadra italiana a scendere in campo sarà la Juventus in casa contro il Borussia Dortmund, martedì 16 settembre alle 21. Poi Ajax-Inter mercoledì 17 e inizio-shock per Atalanta e Napoli che vanno subito a casa di Psg e Manchester City rispettivamente mercoledì 17 e giovedì 18 alle ore 21.
IL CALENDARIO COMPLETO DIVISO PER SQUADRA
IL CALENDARIO COMPLETO DIVISO PER DATE
Commenti (0)