Inzaghi, la Champions e il 14 marzo: per il tecnico dell'Inter una data speciale

© ansa

Il 14 marzo 2000 fu un giorno speciale per Simone Inzaghi. E ancora resta tale: esattamente 23 anni l'attuale tecnico dell'Inter, allora centravanti della Lazio, firmò infatti all'Olimpico uno storico poker di gol in Champions contro l'Olympique Marsiglia. I biancocelesti vinsero 5-1 (a segno anche Boksic), andarono avanti in Europa e con quelle quattro reti Inzaghi entrò a far parte di un ristretto gruppo di pokeristi che nel tempo si è poi allargato e oggi è composto da Shevchenko, Prso, Van Nistelrooy, Messi, Gomis, Gomez, Lewandowski, Ibrahimovic e Haller. Ma Simone resta, ancora dopo tutti questi anni, sempre il solo italiano a farne parte.