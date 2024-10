Inter, Inzaghi: "Attenzione allo Young Boys, non pensiamo alla Juve"

C'è lo Young Boys sul cammino europeo dell'Inter. I nerazzurri, che in Europa sono reduci dal roboante successo sulla Stella Rossa, vanno a caccia dei tre punti anche contro gli svizzeri, fanalino di coda del girone unico. Simone Inzaghi è pronto a varare il turnover, anche a causa delle assenze forzate di Acerbi e Calhanoglu: dal 1' Bisseck, Carlos Augusto, Frattesi, Arnautovic e Taremi. "Non sarà una partita semplice, dobbiamo abituarci al campo sintetico - le prime parole del tecnico a Sky - Infortunati? Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan non ci saranno. Ci saranno da valutare anche le condizioni di chi ha giocato domenica e capire come sta Zielinski, che ieri ha fatto un parziale e ha dato buone risposte. Cercherò di fare le scelte più giuste".