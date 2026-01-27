Conte, che attacco a Spalletti: "Deve portare rispetto, stia più attento!"

"Dopo la partita preferisco staccare, soprattutto quando ci sono le tre partite. Io non ho capito cosa ha detto. Ex campioni? Se ha detto una cosa del genere non è stata una frase felice.. è stata una frase infelice, noi abbiamo ancora lo Scudetto sul petto e bisogna portare rispetto". Così in conferenza stampa Antonio Conte, tecnico del Napoli, alla vigilia della sfida di Champions contro il Chelsea al 'Maradona', tornando sulla sfida di domenica contro la Juventus. "Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere verso un'altra squadra. Lo sento ora e mi dispiace perché Luciano Spalletti è un bravo allenatore, ma deve stare un po' più attento quando parla. Non può dirlo perché mancano ancora 16 partite, poi se ci ha visto così male... ci ha tolto già lo Scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucirlo e serve rispetto, in bocca al lupo a lui", ha aggiunto.