Roma, sospiro di sollievo per Dybala: l'esito degli esami

Sospiro di sollievo per Paulo Dybala, in panchina nella sfida in casa del Panathinaikos per l'ultima giornata del girone unico di Europa League. L'attaccante argentino era già alle prese con una contusione al ginocchio, rimediata nella gara di domenica scorsa contro il Milan, ma nell'allenamento di mercoledì aveva accusato dolore e giovedì mattina era stato visitato dallo staff medico giallorosso. Oggi gli esami, con la Roma che ha rilasciato un comunicato ufficiale: "Gli esami a cui è stato sottoposto in giornata il calciatore Paulo Dybala hanno escluso lesioni. È presente una lieve infiammazione della capsula laterale. Il calciatore ha già iniziato la fisioterapia e allenamento specifico".