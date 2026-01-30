Milan, Saelemaekers: "Allegri ti cambia la testa"

30 Gen 2026 - 12:34
© IPA

© IPA

In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Alexis Saelemaekers ha speso parole di stima per Massimiliano Allegri. Queste le parole del calciatore del Milan: "Il mister insegna la cattiveria, quella agonistica, e a mantenere sempre alta la concentrazione. Fin dal primo giorno si lavora per vincere. Con lui si cresce dal punto di vista mentale perché ti porta a dare il 100 per cento in ogni istante. Ripete spesso che il risultato può dipendere da un solo episodio... Allegri ti cambia la testa. Se preferisco giocare bene o vincere? Ci si ricorda solo di chi vince…". 

