Conte e la maledizione europea: è tra i peggiori allenatori italiani per media punti in Champions

L'euroflop del Napoli è soltanto l'ultimo capitolo del difficile rapporto tra il salentino e la massima competizione europea

29 Gen 2026 - 12:52
L'Europa continua a essere tabù per Antonio Conte. Con la sconfitta maturata contro il Chelsea, l'avventura del suo Napoli in Champions League è già terminata. Negli ultimi 25 anni soltanto un'altra volta la squadra campione d'Italia in carica era stata eliminata nella prima fase e si trattava proprio della Juventus allenata dal salentino nella stagione 2013/14. Un dato clamoroso che conferma il rapporto complesso tra Conte e la massima competizione europea. Tanti tecnici italiani del presente e del passato che in carriera hanno vinto molto meno dell'ex Juve possono vantare una media punti superiore in Champions: ecco l'elenco. 

