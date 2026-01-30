Atalanta, Marino: "Col Dortmund sfida aperta e appassionante: servirà il 120%"

"Sappiamo il valore del Borussia, è una squadra con esperienza a livello europeo e con valori tecnici importanti. Cercheremo di metterci determinazione ma soprattutto passione, per affrontare queste squadre ci vuole tutto, bisogna dare il 120%". Lo ha detto il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino dopo il sorteggio dei playoff di Champions che vedrà i lombardi affrontare il Borussia Dortmund. "Saranno due grandi squadre che si affrontano a viso aperto, bisogna dare il 120% - ha ribadito - Non è retorica ma è la volontà a fare la differenza in questo momento. Quello di Dortmund è un ambiente che esalta le squadre, noi cercheremo di fare bene come facciamo spesso in certi palcoscenici".