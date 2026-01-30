Atalanta, Marino: "Col Dortmund sfida aperta e appassionante: servirà il 120%"

30 Gen 2026 - 13:25
© italyphotopress

© italyphotopress

"Sappiamo il valore del Borussia, è una squadra con esperienza a livello europeo e con valori tecnici importanti. Cercheremo di metterci determinazione ma soprattutto passione, per affrontare queste squadre ci vuole tutto, bisogna dare il 120%". Lo ha detto il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino dopo il sorteggio dei playoff di Champions che vedrà i lombardi affrontare il Borussia Dortmund. "Saranno due grandi squadre che si affrontano a viso aperto, bisogna dare il 120% - ha ribadito - Non è retorica ma è la volontà a fare la differenza in questo momento. Quello di Dortmund è un ambiente che esalta le squadre, noi cercheremo di fare bene come facciamo spesso in certi palcoscenici".

Si tratta della riedizione dei sedicesimi di finale di Europa League del 15 e 22 febbraio 2018, quando i tedeschi passarono il turno grazie al 3-2 in casa e all'1-1 al ritorno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. "La passione che emerge da queste due realtà è la cifra di questi due club - prosegue Marino - Questo sorteggio è un appuntamento storico, basta vedere le prime otto squadre qualificate agli ottavi e le squadre escluse che danno valore al percorso dell'Atalanta. Siamo qui col PSG, col Real Madrid e con l'Atletico Madrid".

atalanta
borussia dortmund
champions league
umberto marino

Ultimi video

01:28
Il 2026 di Pulisic

Pulisic, un 2026 ancora senza reti

01:39
Qualificazione da urlo

Qualificazione da urlo

01:48
Stasera Lazio-Genoa

Stasera Lazio-Genoa

02:05
Vergara, canta Napoli

Vergara, canta Napoli

01:34
Domani Napoli-Fiorentina

Napoli-Fiorentina: Conte non ha margini d'errore

01:50
Juve, Spalletti al lavoro

Juve, Spalletti al lavoro:"una Signora a due facce

01:20
Il Milan di Modric

Il Milan di Modric: missione Champions? Non solo...

01:40
Dimarco a tutto campo

Dimarco a tutto campo: il nerazzurro in stato di grazia

02:10
Lo scudetto alla milanese

Lo scudetto alla milanese: Inter e Milan, un derby... maratona

01:31
I sorteggi Champions

I sorteggi Champions: Bodo, Gala e Dortmund per le italiane

01:09
MCH GOL OLIMPICO NEVES MCH

Ruben Neves segna da calcio d'angolo: che esultanza di Inzaghi

01:02
Ex Serie A nei dilettanti

Douglas Costa e i suoi fratelli: gli ex Serie A che giocano in Serie D

01:46
Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"

Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"

00:52
Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"

Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"

01:52
Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"

Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"

01:28
Il 2026 di Pulisic

Pulisic, un 2026 ancora senza reti

I più visti di Champions League

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

DICH CONTE SU SPALLETTI PRE CHELSEA PER LIVE 27/1 DICH

Conte, che attacco a Spalletti: "Deve portare rispetto, stia più attento!"

Conte

Conte: "Oggi siamo da decimo posto, ma vogliamo andare avanti. Il Maradona deve aiutarci"

L'Inter può ritrovare Mourinho, la Juve Osimhen, rischio BVB per l'Atalanta: accoppiamenti, date e possibili ottavi

Conte e la maledizione europea: è tra i peggiori allenatori italiani per media punti in Champions

DICH CHIVU VIGILIA CHAMPIONS 27/1 DICH

Chivu: "Giochiamo contro una squadra in un grande momento e che in casa fa cose importanti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:40
Juve, Comolli: "Con il Galatasaray sfida combattuta, non c'è una favorita"
14:39
Inter, Chivu: "Bodo? Impegno insidioso e difficile"
14:36
Lecce, Ngom si presenta: "Darò il mio contributo per la salvezza"
13:25
Atalanta, Marino: "Col Dortmund sfida aperta e appassionante: servirà il 120%"
13:17
Parma, brutte notizie: si ferma Almqvist