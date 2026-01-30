Inter, Chivu fa bis: allenatore del mese in Serie A anche a gennaio

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di gennaio è stato assegnato all’allenatore dell’Inter Cristian Chivu. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 18ª alla 22ª della Serie A Enilive 2025/2026. Queste le parole di Luigi De Siervo, ad della Serie A: "Quindici reti segnate nelle sei partite disputate a gennaio, con otto marcatori diversi, fotografano al meglio l’eccellente momento dell’Inter. La squadra di Chivu gioca con entusiasmo, proponendo un calcio moderno, intenso e dinamico, in cui le qualità individuali vengono messe sempre al servizio del collettivo. L’allenatore nerazzurro, già premiato come miglior allenatore a dicembre, sta guidando il gruppo con lucidità e determinazione, dimostrando grande capacità di lettura tattica e valorizzando tutti gli elementi della rosa: doti fondamentali per affrontare una stagione ancora lunga e ricca di sfide".