Inter, via alla missione Istanbul: partenza nel pomeriggio. Le scelte di Inzaghi

La squadra nerazzurra attesa in serata da Zanetti, arrivato un giorno prima. Ancora un dubbio di formazione

© Getty Images Via alla missione Istanbul. L'Inter parte oggi per la Turchia in vista dell'appuntamento con la storia di sabato sera, quando si contenderà la Champions League con il colosso Manchester City. Ancora un allenamento in mattinata alla Pinetina poi il decollo da Malpensa a metà pomeriggio e l'arrivo in serata. A Istanbul la comitiva nerazzurra, guidata dal presidente Steven Zhang con Marotta, Ausilio e Baccin, sarà accolta dal vicepresidente Zanetti, arrivato un giorno prima. Venerdì mattina leggera sgambata e seduta prevalentemente tattica poi spazio alle parole prepartita e in serata la rifinitura all'Ataturk.

La formazione nerazzurra è fatta per 10/11. In avanti Dzeko dovrebbe partire dal 1' al fianco di Lautaro Martinez, con Lukaku prontissimo per la staffetta a gara in corso mentre a centrocampo il grande dubbio riguarda Mkhitaryan. L'armeno ha lavorato interamente con il gruppo ed è completamente recuperato dopo la distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra rimediata nell'euroderby di ritorno, ma sembra destinato a partire dalla panchina, con Brozovic ad affiancare Barella e Calhanoglu.

Intanto i tifosi dell'Inter sono pronti a invadere Istanbul, dove arriveranno anche sei furgoni con 1.500 chili di cartoncini e 12.000 bandiere monocolori che andranno a comporre la coreografia preparata dalla Curva Nord da esporre prima della partita. E la stessa Curva Nord ha 'consigliato' il dress-code per l'occasione: tutti vestiti di blu. Un unico colore "per renderci un'unica cosa con la squadra e con la nostra storia". E a San Siro saranno in oltre 40 mila i tifosi nerazzurri a sostenere la squadra davanti al maxi-schermo da 400 metri quadrati allestito sul primo anello arancio.