Inter, Lukaku: "Ho sempre creduto alla finale". Lautaro: "Vogliamo la Champions"

verso city-inter

Testa e concentrazione alla finale di Champions contro il Manchester City, entrambi gli attaccanti nerazzurri caricano l'ambiente

Romelu Lukaku ha sempre creduto nella possibilità dell'Inter di raggiungere la finale di Champions League, ancor prima che il cammino in coppa fosse iniziato. Intervistato in esclusiva da Sportmediaset, l'attaccante belga ha ricordato le sue parole della scorsa estate: "Credevo dall’inizio alla Champions, in estate quando si parlava del prestito e della possibilità di tornare ho detto che credevo nella finale. Non so perché, ma pensavo che potevamo farla e ora siamo qui". Anche Lautaro Martinez ci crede: "Manca un passo, cercheremo di preparare il match al meglio in questa settimana e andremo là per dare il nostro meglio".

LUKAKU: "RIVINCITA? NON MI IMPORTA"

Nel corso dell'intervista ai microfoni di Sportmediaset, Lukaku ha fatto un bilancio della stagione: "Durante la stagione abbiamo avuto qualche momento di difficoltà, ma alla fine abbiamo chiuso la stagione alla grande e siamo tutti a disposizione. Tutti abbiamo fatto uno sforzo per aiutare la squadra e meritiamo la finale. Quando pensi alla squadra e stiamo vincendo e facile pensare che puoi dare qualcosa in più, sapevo che avevamo giocatori che potevano fare la differenza e appena il mister mi dà l’opportunità di giocare provo sempre a dare quel qualcosa in più. Ci sono riuscito nel finale di stagione e anche in Champions, ora siamo in finale e dobbiamo pensare al meglio". E a chi gli ricorda della possibilità di avere una rivincita sul calcio inglese, dopo parole poco carine nei suoi confronti dopo l'annata negativa al Chelsea, il belga ribadisce: "Non mi interessa quello che dicono, sono focalizzato sull’Inter e dobbiamo fare il meglio. Chi è Gallagher? Quello degli Oasis? Non importa ciò che dice”. Vedi anche inter Inter, Dimarco: "Per noi la Champions è un sogno, per il City una ossessione". Bastoni: "Haaland non fa paura"

LAUTARO: "SERVE CONCENTRAZIONE"

Trascinatore dell'Inter in campionato e in Champions, fresco vincitore del Mondiale con l'Argentina, Lautaro Martinez sogna il bis: "Più che tensione sono emozionato perché in sei mesi ho la possibilità di giocare la finale del Mondiale e quella di Champions. Sono molto contento e soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. Manca un passo, cercheremo di preparare il match al meglio in questa settimana e andremo là per dare il nostro meglio. Sono sempre l’ultimo a perdere la speranza e cercheremo di togliere al City ciò che fanno bene e questa settimana li analizzeremo. Dobbiamo essere concentrati e attenti al dettaglio, in questa competizione fanno la differenza i dettagli. Dobbiamo essere concentrati per portare a casa il premio. Zanetti e Milito? Sono contento perché mi scrivono sempre, ho sentito Diego per il matrimonio e mi ha detto che ci sarà. Zanetti lo vedo sempre, sono contento perché mi danno l’appoggio e il contributo con un messaggio o una parola. Spero di portare a casa la Champions”.