Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Le pagelle di Atletico-Inter: Zielinski, gol e non solo. Lautaro e Calha giù di tono

I voti e i giudizi della sfida del Metropolitano: Gimenez decisivo, Carlos Augusto fatica

di Andrea Ghislandi
26 Nov 2025 - 23:31
© IPA

© IPA

INTER (3-5-2)
Sommer 6 - Sui gol dell'Atletico questa volta è incolpevole, poi quando gli spagnoli spingono è attento su Griezmann e Pubill. 
Bisseck 6,5 - Gara attenta e senza sbavature del difensore tedesco, una delle migliori con la maglia dell'Inter.
Akanji 6 - Schierato per la prima volta da difensore centrale, lo svizzero non sfigura e guida la difesa con sicurezza e attenzione. Fino al 93' quando Gimenez gli salta in testa e ciao ciao Inter.
Bastoni 6,5 - Dopo un derby sottotono, si riscatta con una prova delle sue: attenzione, sicurezza e un paio di assist mica male con il suo sinistro. Sorpreso anche lui da Gimenez.
Carlos Augusto 5,5 - Lui che è mancino a destra fa davvero fatica, perché non riesce mai a puntare l'uomo e andare al cross. Più a suo agio negli ultimi minuti quando cambia corsia.
Barella 6,5 - La solita corsa e adrenalina, sfiora un gol da cineteca a inizio ripresa con un controllo di coscia e un destro al volo che bacia la parte alta della traversa.
Calhanoglu 5,5 - Come nel derby perde un pallone in mezzo al campo dal quale nasce il gol dell'Atletico. Prova a riscattarsi ma Musso è attento sul suo tiro dalla lunga distanza. Prende in mano la squadra nei primi 10' della ripresa. (27' st Frattesi 5,5 - Una ventina di minuti in cui si vede davvero pochino).
Zielinski 7 - Una delle sue migliori gare in nerazzurro. In mezzo in campo ci mette qualità e quantità, bello il gol dopo uno scambio perfetto con Bonny. (20' st Sucic 5,5 - Entra nel momento migliore dell'Atletico e soffre anche lui).
Dimarco 7 - Di mestiere fa il terzino sinistro ma stasera, gol di Zielinski a parte, è il più pericoloso dei suoi con bel 4 conclusioni, due parate da Musso e un paio imprecise di poco. (35' st Luis Henrique sv)
Lautaro 5 - Se l'Inter ha difficoltà a concretizzare è anche perché il suo capitano sta attraversando un momento di appannamento. Grinta e impegno non mancano mai, ma servono i gol. (27' st Esposito 5,5 - Prova a tenere su la squadra, ma l'inerzia è tutta dalla parte dell'Atletico)
Bonny 6,5 - Gioca e lotta per la squadra, non va mai al tiro ma è preziosissimo. Splendido l'assist per il gol di Zielinski (20' st Thuram 6 - Qualche strappo dei suoi e anche un colpo di testa alto di poco)
All. Chivu 5 - Certamente la fortuna non è dalla sua parte, ma questa squadra commette troppi errori e viene punita a ogni disattenzione. Simeone rovescia il match dalla panchina, lui no.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso 6,5, Molina 6,5 (13' st Pubill 6), Gimenez 7, Hancko 6, Ruggeri 6 (23' st Sorloth); G. Simeone 6,5, Barrios 6, Cardoso 5,5 (14' st Koke 6), Gallagher 5 (14' st Nico Gonzalez 5,5); Julian Alvarez 7, Baena 6 (23' st Griezmann 7). All.: D. Simeone 6,5

atletico madrid-inter
pagelle inter

01:27
Allarme furti in casa

Furti in casa dei giocatori: è allarme

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

00:19
DICH MUSSO POST ATLETICO-INTER DICH

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

01:35
DICH VANOLI PRE AEK DICH

Fiorentina, Vanoli: "Chi è un campione deve trascinare la squadra, io pretendo questo da Guðmundsson"

01:11
DICH ITALIANO PRE SALISBURGO DICH

Italiano: "Le partite in Europa sono tutte difficili"

01:12
DICH SPALLETTI VS GIORNALISTA NORVEGESE DICH

Spalletti al giornalista norvegese: "My friend... te conosci solo il freddo?"

00:44
DICH CRISTANTE PRE MIDTIYLLAND DICH

Cristante: "Vogliamo vincere l'Europa League"

01:33
DICH GASPERINI PRE EUROPA LEAGUE 26/11 DICH

Gasperini: "Midtjylland squadra di qualità"

02:05
Le parate più belle

Le parate più belle

01:35
Un Como formato Europa

Un Como formato Europa

01:47
Verso Eintracht-Atalanta

Verso Eintracht-Atalanta

01:52
La voglia di Lautaro

La voglia di Lautaro

02:14
Stasera Atletico-Inter

Stasera Atletico-Inter

02:05
Conte e la ripartenza

Conte e la ripartenza

01:59
Spalletti si accontenta

Spalletti si accontenta

01:27
Allarme furti in casa

Furti in casa dei giocatori: è allarme

Bodo è già imbiancata, neve senza sosta: ecco perché si gioca alle 21 e non alle 18

DICH SPALLETTI POST BODOE-JUVE 25/11 DICH

Spalletti: "Giocato male nel primo tempo? No! Avete visto chi ha vinto qui come ha vinto?"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Bodo-Juve nel gelo: allerta meteo e forte rischio neve, la situazione

DICH CHIVU VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Chivu: "Dopo una sconfitta, puoi prenderti la rivincita. È il bello del calcio"

David scongela la Juve al 91': prima vittoria europea, Spalletti tiene vive le speranze playoff

23:43
Inter: Marotta e Ausilio negli spogliatoi per parlare con Chivu dopo la sconfitta
23:43
Atletico, Simeone: "Inter fortissima, il piano era colpire nella ripresa"
Bonny
23:36
Inter, Bonny: "Perdere così fa male, ma ci rialzeremo"
23:27
Inter, Zielinski: "Ne usciremo, siamo una grande squadra"
23:24
Atletico Madrid, Ruggeri: "Partita dura, portiamo a casa una gran vittoria"