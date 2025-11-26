Le pagelle di Atletico-Inter: Zielinski, gol e non solo. Lautaro e Calha giù di tono

INTER (3-5-2)

Sommer 6 - Sui gol dell'Atletico questa volta è incolpevole, poi quando gli spagnoli spingono è attento su Griezmann e Pubill.

Bisseck 6,5 - Gara attenta e senza sbavature del difensore tedesco, una delle migliori con la maglia dell'Inter.

Akanji 6 - Schierato per la prima volta da difensore centrale, lo svizzero non sfigura e guida la difesa con sicurezza e attenzione. Fino al 93' quando Gimenez gli salta in testa e ciao ciao Inter.

Bastoni 6,5 - Dopo un derby sottotono, si riscatta con una prova delle sue: attenzione, sicurezza e un paio di assist mica male con il suo sinistro. Sorpreso anche lui da Gimenez.

Carlos Augusto 5,5 - Lui che è mancino a destra fa davvero fatica, perché non riesce mai a puntare l'uomo e andare al cross. Più a suo agio negli ultimi minuti quando cambia corsia.

Barella 6,5 - La solita corsa e adrenalina, sfiora un gol da cineteca a inizio ripresa con un controllo di coscia e un destro al volo che bacia la parte alta della traversa.

Calhanoglu 5,5 - Come nel derby perde un pallone in mezzo al campo dal quale nasce il gol dell'Atletico. Prova a riscattarsi ma Musso è attento sul suo tiro dalla lunga distanza. Prende in mano la squadra nei primi 10' della ripresa. (27' st Frattesi 5,5 - Una ventina di minuti in cui si vede davvero pochino).

Zielinski 7 - Una delle sue migliori gare in nerazzurro. In mezzo in campo ci mette qualità e quantità, bello il gol dopo uno scambio perfetto con Bonny. (20' st Sucic 5,5 - Entra nel momento migliore dell'Atletico e soffre anche lui).

Dimarco 7 - Di mestiere fa il terzino sinistro ma stasera, gol di Zielinski a parte, è il più pericoloso dei suoi con bel 4 conclusioni, due parate da Musso e un paio imprecise di poco. (35' st Luis Henrique sv)

Lautaro 5 - Se l'Inter ha difficoltà a concretizzare è anche perché il suo capitano sta attraversando un momento di appannamento. Grinta e impegno non mancano mai, ma servono i gol. (27' st Esposito 5,5 - Prova a tenere su la squadra, ma l'inerzia è tutta dalla parte dell'Atletico)

Bonny 6,5 - Gioca e lotta per la squadra, non va mai al tiro ma è preziosissimo. Splendido l'assist per il gol di Zielinski (20' st Thuram 6 - Qualche strappo dei suoi e anche un colpo di testa alto di poco)

All. Chivu 5 - Certamente la fortuna non è dalla sua parte, ma questa squadra commette troppi errori e viene punita a ogni disattenzione. Simeone rovescia il match dalla panchina, lui no.



ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso 6,5, Molina 6,5 (13' st Pubill 6), Gimenez 7, Hancko 6, Ruggeri 6 (23' st Sorloth); G. Simeone 6,5, Barrios 6, Cardoso 5,5 (14' st Koke 6), Gallagher 5 (14' st Nico Gonzalez 5,5); Julian Alvarez 7, Baena 6 (23' st Griezmann 7). All.: D. Simeone 6,5