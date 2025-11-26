Atletico Madrid, Ruggeri: "Partita dura, portiamo a casa una gran vittoria"

© Getty Images
Così Matteo Ruggeri, esterno dell'Atletico Madrid, dopo la vittoria sull'Inter: "Partita dura ma siamo stati bravi fin da subito a limitarli, colpendo nel finale. Ci portiamo a casa questa gran vittoria"
Cosa vi ha aiutato nei momenti di pressione dell'Inter?
"Siamo una squadra unita e non ci siamo demoralizzati, il risultato di questa unione si è visto sul gol fatto nel finale"
Cosa hai imparato in questi mesi da Simeone?
"Seguo i suoi consigli e cerco di dare aiuto alla squadra, dal Mister ho imparato che non devo mai ccontentarmi e superare l'ostacolo"