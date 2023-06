Inter, Inzaghi: "Tanti rimpianti, ma abbiamo la possibilità di tornare in finale"

INTER

"Abbiamo giocato contro una squadra fortissima e concesso veramente poco. Meritavano di giocare i supplementari"

Dopo la sconfitta in finale di Champions col City, Simone Inzaghi mastica amaro ma è soddisfatto della prestazione dell'Inter. "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati grandiosi. Han fatto una grandissima partita - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. E' un momento difficile, ma abbiamo la possibilità di tornare in finale". "Abbiamo affrontato una squadra fortissima e concesso veramente poco - ha aggiunto -. Chiaramente ci sono tanti rimpianti, ma i giocatori devono essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto".

"Abbiamo perso una finale che volevamo a tutti i costi, ma la squadra deve essere orgogliosa - ha continuato Inzaghi -. Avevo detto che non cambierei questi giocatori con nessuno e stasera tutto il mondo ha visto perché"." L'Inter ha messo in campo una partita organizzata e seria. I giocatori sono abbattuti e tristi, ma così è il calcio - ha aggiunto -. E' la quinta finale in venti mesi, dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto".

"Abbiamo sbagliato diversi cross stasera. Nel primo tempo non abbiamo sofferto molto, ma a livello di gioco e movimenti potevamo fare meglio - ha spiegato il tecnico nerazzurro analizzando la gara col City -. Nella ripresa abbiamo giocato bene e creato tante occasioni. Siamo un po' mancati nella rifinitura". "Negli ultimi minuti poi la palla non entrava - ha aggiunto -. L'occasione di Lukaku, la traversa di Dimarco, il colpo di testa di Lukaku e di quello di Gosens...". "Abbiamo fatto una stagione positiva, e ora fa male. Mi sarei voluto giocare i supplementari, la squadra li avrebbe meritati", ha continuato.

"Abbiamo fatto un grandissimo percorso in Champions, ma vogliamo tornare in finale e abbiamo tutte le possibilità per tornarci - ha continuato Inzaghi -. Dobbiamo farlo avendo tutti i giocatori disponibili e giocando come negli ultimi due-tre mesi". "Rinnovo? Ora bisognerà far passare qualche giorno, con la società c'è grande sintonia e ci incontreremo per programmare la prossima stagione", ha concluso il tecnico dell'Inter.