VERSO AJAX-INTER

Inter contro il tabù esordi: dal 2010 solo una vittoria al debutto in Champions

Chivu chiamato a vincere contro l'Ajax per scacciare la crisi: la storia dei nerazzurri in Europa però non è dalla sua parte

17 Set 2025 - 16:33

L'Inter ad Amsterdam cerca una vittoria per uscire dal vortice negativo in cui Chivu e i suoi ragazzi sono scivolati dopo le due sconfitte consecutive con Udinese e Juventus. L'occasione è presto servita: Ajax-Inter, prima partita dei nerazzurri nella League Phase della Champions League. Il tecnico romeno cerca riscatto nello stadio che fu anche suo (prima di passare alla Roma il centrale giocava proprio per i lancieri) ma i precedenti non gli sorridono: l'Inter infatti dal 2010 ha vinto soltanto una volta all'esordio in Champions League (due se si allarga il discorso anche all'Europa League), nella stagione 2018/19 con la rimonta a San Siro contro il Tottenham (2-1) chiusa dalla rete di Matias Vecino. 
 

  • STAGIONE 2009/10: Inter-Barcellona 0-0
  • STAGIONE 2010/11: Twente-Inter 2-2
  • STAGIONE 2011/12: Inter-Trabzonspor 0-1
  • STAGIONE 2012/13: Inter qualificata alla Europa League (Inter-Rubin Kazan 2-2)
  • STAGIONE 2013/14: Inter fuori dalle coppe europee
  • STAGIONE 2014/15: Inter qualificata alla Europa League (Dnipro-Inter 0-1)
  • STAGIONE 2015/16: Inter fuori dalle coppe europee
  • STAGIONE 2016/17: Inter qualificata alla Europa League (Inter-Hapoel Beer Sheva 0-2)
  • STAGIONE 2017/18: Inter fuori dalle coppe europee
  • STAGIONE 2018/19: Inter-Tottenham 2-1 
  • STAGIONE 2019/20: Inter-Slavia Praga 1-1
  • STAGIONE 2020/21: Inter-Bororussia M'gladbach 2-2
  • STAGIONE 2021/22: Inter-Real Madrid 0-1
  • STAGIONE 2022/23: Inter-Bayern Monaco 0-2
  • STAGIONE 2023/24: Real Sociedad-Inter 1-1
  • STAGIONE 2024/25: Man City-Inter 0-0
inter
ajax
champions league
esordi

