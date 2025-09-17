Inter contro il tabù esordi: dal 2010 solo una vittoria al debutto in Champions

L'Inter ad Amsterdam cerca una vittoria per uscire dal vortice negativo in cui Chivu e i suoi ragazzi sono scivolati dopo le due sconfitte consecutive con Udinese e Juventus. L'occasione è presto servita: Ajax-Inter, prima partita dei nerazzurri nella League Phase della Champions League. Il tecnico romeno cerca riscatto nello stadio che fu anche suo (prima di passare alla Roma il centrale giocava proprio per i lancieri) ma i precedenti non gli sorridono: l'Inter infatti dal 2010 ha vinto soltanto una volta all'esordio in Champions League (due se si allarga il discorso anche all'Europa League), nella stagione 2018/19 con la rimonta a San Siro contro il Tottenham (2-1) chiusa dalla rete di Matias Vecino.

