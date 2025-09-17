Champions League: l'Inter debutta contro l'Ajax, Atalanta all'esame Psg

AJAX-INTER (h. 21)

Un'autentica sfida al passato, per iniziare a scacciare i venti di crisi e le critiche per la sua gestione. Cristian Chivu si aggrappa alla Champions League, dopo il doppio ko contro l'Udinese e la Juventus, che ha portato la sua Inter a soli tre punti in tre gare di Serie A. L'allenatore deve infatti il suo successo proprio al club olandese, che lo lanciò e valorizzò (da capitano) prima delle esperienze con Roma e Inter, e l'avrebbe voluto come tecnico del futuro. Il piano era di inserirlo nello staff come vice di Farioli l'anno scorso, per poi lanciarlo nelle stagioni seguenti da tecnico di riferimento, ma Chivu rifiutò e optò per iniziare dal Parma a stagione in corso. Quel percorso l'ha portato all'Inter, dove per ora non sono arrivati i risultati attesi. La Champions League, che riparte dopo quel roboante 5-0 in finale contro il Psg, è dunque già una prova importante e c'è il rischio di una grande assenza. Lautaro Martinez ha infatti saltato la rifinitura e rischia di partire dalla panchina per un problema alla schiena, che non sembra essersi risolto in queste ore. Pronto Pio Esposito per affiancare Thuram, in un'Inter che farà turnover: probabile panchina per Acerbi, Barella e Mkhitaryan, con de Vrij che scalpita insieme al duo Sucic-Frattesi. Nulla da fare invece per il cambio in porta, visto che Chivu ha annunciato la titolarità di Sommer. Di fronte, ci sarà un Ajax diverso, con l'ex Klaassen dietro la punta e Gloukh-Moro esterni alle spalle di Weghorst. La stella è Kenneth Taylor, centrocampista di qualità e quantità, ma i tempi d'oro e quella semifinale europea sono lontani anni-luce. L'Inter ha, dunque, una grande chance per iniziare col piede giusto.