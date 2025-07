Assegni da Mbappé a poliziotti, la Procura francese apre un'indagine

Nell'edizione di ieri il settimanale satirico 'Le Canard Enchaîné' ha riferito che i soldi del capitano della nazionale francese sarebbero stati utilizzati per "pagare in nero servizi privati" forniti da un comandante della polizia e da quattro capi brigadieri, per un totale di 180.300 euro. Il comandante lo avrebbe anche accompagnato in viaggi privati in Camerun e Provenza. Sempre secondo il settimanale satirico, dopo il rapporto di Tracfin, l'IGPN ha aperto un'indagine amministrativa e ha segnalato l'accaduto alla procura di Parigi. L'entourage dell'attaccante del Real Madrid ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che "tutto è stato fatto nel rispetto delle regole" e "senza alcun compenso. Fin dal suo debutto con la nazionale francese, Kylian Mbappé ha sempre scelto di devolvere tutti i premi che prende nella selezione". "Questo è ciò che ha fatto dopo la Coppa del Mondo 2022, in totale trasparenza", alle associazioni ma anche a "tutti gli agenti di sicurezza che hanno accompagnato la squadra francese, otto persone, tra cui diversi agenti della polizia nazionale (Crs)el CRS distaccati presso la FFF", la Federazione calcistica francese. Per quanto riguarda il comandante della polizia, "non è mai stato pagato per la sua presenza con Kylian", si legge nel comunicato.