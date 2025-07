Bologna, già superata quota 17mila abbonamenti

Continua con grande entusiasmo la Campagna Abbonamenti 'Il Bologna, per sempre' per il campionato di Serie A 2025-26: ad oggi sono oltre 17.000 le tessere stagionali rinnovate dai tifosi rossoblù. Non hai ancora rinnovato il tuo abbonamento? Ricorda che hai tempo fino alle ore 22 di sabato 20 luglio per usufruire della prelazione approfittando delle tariffe dedicate a chi rinnova. Alle ore 10 di martedì 23 luglio prenderà il via la Fase 2, con la vendita libera su tutti i posti rimasti disponibili.