Inter, bus scoperto domenica in caso di vittoria della Champions: club scaramantico, il Comune programma la sfilata

Come svelato dal sindaco Beppe Sala, infatti, dall'incontro in prefettura con il presidente Marotta è emersa la volontà, e il programma, di rientrare in città nella mattina di domenica: "Ci siamo visti con Inter e c'era anche Beppe Marotta, in prefettura. Tanto per dare qualche informazione, ci sarà un maxi schermo a San Siro, ma è escluso che la squadra possa tornare nella notte di sabato. Quindi non state allo stadio - ha detto Sala ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1 -, perché non può arrivare la squadra".