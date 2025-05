Finale di Champions League: perché l'Inter ha scelto la terza maglia

Nella scelta c'è stato anche un pizzico di scaramanzia. I nerazzurri, nell'incredibile campagna europea di quest'anno, hanno perso soltanto una partita: Bayer Leverkusen-Inter. In quella trasferta Lautaro e compagni indossavano la seconda divisa, quella bianca. In giallo invece i nerazzurri non sono quasi mai andati ko: con il terzo kit il bilancio recita 7 successi (di cui due in Champions League, in casa dello Sparta Praga nel maxi girone e a Rotterdam contro il Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale) 1 pareggio e 1 sconfitta. In più Sommer potrà indossare il kit arancione: quello con cui ha fermato Lamine Yamal a San Siro.