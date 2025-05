Psg a Monaco per uno storico Quadriplete: c'è riuscito solo il Celtic nel 1967 contro...  l'Inter

L'allora squadra allenata dal mago Helenio Herrera passò in vantaggio al 7' grazie a un calcio di rigore di Mazzola, ma si fece rimontare da Gemmell (63') e da Chalmers (84'). Una sconfitta che di fatto chiuse il ciclo della Grande Inter. Per chi tifa nerazzurro non resta che incrociare le dita e sperare che la storia non si ripeta.