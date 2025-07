Salernitana, l'ex ad Milan nominato presidente

La Salernitana ha un nuovo assetto dirigenziale. Il consiglio d'amministrazione riunitosi oggi ha ratificato le nuove cariche: Maurizio Milan, già ad del club, sarà il nuovo presidente del cda, mentre il nuovo ad sarà Umberto Pagano. Milan - fa sapere la società in una nota - "manterrà i più ampi poteri di rappresentanza istituzionale nell'ambito delle attività correnti ed in ogni sede privata, pubblica e sportiva". A Pagano, invece, "è delegata la gestione operativa e la supervisione economica". Il cda ha anche preso atto delle dimissioni rassegnate dal vicepresidente, Gianni Petrucci, dal presidente Roberto Busso e dal consigliere Angelo Giovanni Ientile. Al posto di quest'ultimo, entra nel Consiglio Nello Annunziata. "I cambiamenti che abbiamo deciso di apportare vanno letti nell'ottica di un già annunciato snellimento dei meccanismi organizzativi e gestionali del club, nonché del raggiungimento di una stabile verticalità decisionale - ha spiegato il patron, Danilo Iervolino -. È necessario riorganizzare la società in funzione delle nuove e difficili sfide che ci attendono. Viriamo con convinzione verso un cda operativo e più vicino a tutti i processi aziendali, all'insegna della massima efficacia, con l'obiettivo di raggiungere nello stesso tempo i risultati sportivi prefissati e mantenere un solido equilibrio aziendale".